Armirail sneuvelt in de dichte mist, geen Evenepoel voorin: grote verrassing in de Dauphiné

Maandag stond er al een eerste pittige etappe op het programma in het Critérium du Dauphiné. En dus keken we uit naar wat onder meer Dylan Teuns of Remco Evenepoel zouden kunnen. Maar het zijn natuurlijk nog altijd de renners die de koers maken.

Er stonden nog geen echt zware cols op het programma maandag, maar het ging alles bij elkaar toch over een aantrekkelijke rit met zo'n 2500 hoogtemeters voor de renners in het Critérium du Dauphiné over vijf hellingen.

De Côte de Fagot, de Col Saint-Thomas, de Côte de Saint-Georges-en-Couzan en de Col de la Croix waren het aperitief, de finish lag op de Col de La Loge, op een hoogte van 1255 meter. Uitkijken dus naar wat er zou gebeuren.

Vijf renners kozen snel het hazenpad in de etappe. Daarbij onze landgenoot Xandro Meurisse en verder ook Mathis Le Berre, Jonas Gregaard, Filippo Conca en Bruno Armirail. Die laatste bleek uiteindelijk de sterkste in het slot van de etappe.

Finish in de dichte mist

De vijf kregen een vijftal minuten voorsprong, maar op de slotklim zouden ze eraan zijn voor de moeite. Vlasov was de eerste die de kat de bel aanbond in het peloton, maar dat was vooral in dienst van Primoz Roglic.

Gele trui Mads Pedersen hield lang stand, maar moest uiteindelijk toch plooien onder het beukwerk. Armirail kwam héél dicht bij de overwinning, maar op 150 meter van de finish was hij er toch aan voor de moeite. Magnus Cort zorgde uiteindelijk voor een Deense overwinning én de dubbelslag, Roglic pakte een aantal bonificatieseconden.