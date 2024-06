Belgische renner wordt door Vlaams kampioen beticht van valsspelen: "Belachelijk, hij is slechte verliezer"

Er wordt dezer dagen gekoerst op alle niveaus. Het is niet anders in het peloton bij de Nieuwelingen, waar ook al eens topwedstrijden worden gereden. Afgelopen weekend werd gekoerst in Blaton.

In Blaton stond een wedstrijd van de Beker van België voor Nieuwelingen geprogrammeerd. En dat werd een bikkelharde, maar zeer leuke koers waarbij uiteindelijk drie sterke beren voor de overwinning wisten te strijden.

Zesde zege van het seizoen voor Keppens

Mauro Keppens won in Blaton uiteindelijk de wedstrijd voor Vlaams kampioen Sune De Valck en Jinze Joris. Een zeer pittige wedstrijd, waar achteraf nog heel wat om te doen was. Sune De Valck betichtte Keppens namelijk van valsspelen.

De winnaar van de dag - zijn zesde zege al in 2024 - zou namelijk volgens De Valck met een te groot verzet hebben gereden. Bij de Nieuwelingen zijn er regels over hoe groot je verzet mag zijn, om oneerlijke competitie op jonge leeftijd tegen te gaan.

Te belachelijk voor woorden volgens Keppens

“Te belachelijk voor woorden. Mijn fiets is al ontelbare keren gekeurd en er is nog niets aan veranderd. De Valck is gewoon een slechte verliezer. Tijdens de wedstrijd heb ik niet gewisseld van fiets en voor de wedstrijd werd mijn verzet gecontroleerd."

"De beschuldigingen slaan nergens op, maar plaatsen deze mooie overwinning wel in een ander perspectief en dat is jammer", laat Mauro Keppens zich duidelijk uit over de zaak in Het Nieuwsblad. De betichtingen werden ook niet bewezen.