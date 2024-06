Van der Poel daagt zijn trainer uit tot een helse tocht en daar heeft Mathieu zelf ook wat over te zeggen

Mathieu van der Poel kan zelf afzien als geen ander. Maar ook zijn omgeving mag al eens uitgedaagd worden om zich te pijnigen, vindt hij. Bijvoorbeeld zijn trainer.

Mathieu van der Poel is in de Franse bergen aan het trainen ter voorbereiding van de Tour de France. Terwijl Mathieu alle kilometers op de fiets aflegt, heeft zijn trainer Tom Verhaegen de uitdaging aanvaard om het eens al lopend te doen. Van der Poel heeft in zijn Instagram Stories twee foto's gedeeld van Verhaegen tijdens deze activiteit.

Met daar ook de gegevens aan toegevoegd die Verhaegen zelf gedeeld heeft op Strava. De coach van Mathieu van der Poel noemt het de MVDP Challenge. Verhaegen heeft in de buurt van La Plagne een looptocht afgewerkt van 19,37 kilometer. En het ging hierbij dus ook vaak bergop, zoals op de foto's te zien is.

Respect voor coach Van der Poel

Dat kwam aan het einde neer op 1352 afgelegde hoogtemeters. De kuiten van de wielercoach zullen het gevoeld hebben. Die slaagde er toch nog in om aan een gemiddelde van 6,17 kilometer per uur te lopen. Zo deed hij over de hele inspanning 2 uur, 1 minuut en 52 seconden. Groot respect is hiervoor zeker op zijn plaats.

Die mening is ook Mathieu van der Poel toegedaan. "Een pluim voor mijn trainer Tom Verhaegen", schrijft de Nederlandse kampioen op Instagram. Zoals bekend plaatst Van der Poel zelf niets op Strava. Het is dus niet helemaal zeker of hij nu zelf ook zijn loopschoenen heeft aangetrokken om zijn trainer te vervoegen of niet.

Straffe nummers Van der Poel voor de Tour

Al is het vermoeden dat Van der Poel het gehouden heeft bij een training op de fiets. De straffe ondernemingen van Van der Poel zelf moeten er pas vanaf het begin van de Tour weer aankomen.