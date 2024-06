Evenepoel spreekt zich uit over de bonificatieseconden die Roglic en Jorgensen pakten

Derde etappe vandaag op de agenda in de Dauphiné. Het is zo goed als zeker geen etappe waarin we Remco Evenepoel helemaal voorin moeten verwachten.

De renners zijn daarstraks vertrokken voor de derde etappe van de Dauphnié. Er staat opnieuw, net als maandag, een lastige heuvelrit op het programma. Er werd gestart in Celles-sur-Durolle, richting Les Estables over 181,7 kilometers en 2.800 hoogtemeters. De aankomst ligt op een slotklim van 3,8 kilometer, gemiddeld aan 5,2 procent. Remco Evenepoel liet voor de start van de etappe zijn licht over de situatie schijnen. “Over het algemeen krijgen we een kopie van gisteren. Pedersen, Cort en Roglic zullen zich moeien vooraan”, klonk het bij Het Laatste Nieuws. Bonificatieseconden Concurrenten Roglic en Jorgensen pakten maandag enkele bonificatieseconden, maar daar ligt Evenepoel niet wakker van. “Het is natuurlijk beter om ze zelf te pakken, maar gisteren zat het er niet in. Morgen komt er nog een lange tijdrit.” Lichamelijk gaat het goed met onze landgenoot en dat is toch een opsteker na het lichamelijke leed waarmee hij af te rekenen kreeg. “Het wordt afwachten hoe het lichaam reageert. We moeten geduldig zijn en van dag tot dag leven. Hier en daar ben ik een beetje stijf, maar dat is normaal”, besluit Evenepoel.