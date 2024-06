Jasper Philipsen stelt duidelijk zijn eisen voor de Olympische Spelen

De Tour de France zal het deze zomer tegen de Olympische Spelen moeten afleggen. Zeker omdat de nationale selecties heel erg beperkt zijn qua aantal renners.

Ons land mag met vier mannelijke renners naar de Olympische Spelen, maar daarin moeten zowel de renners voor de tijdrit als de wegrit opgenomen zijn.

Bondscoach Sven Vanthourenhout maakte eerder al duidelijk dat Wout van Aert en Remco Evenepoel zeker zijn van hun plaatsje in de selectie voor de Olympische Spelen in Parijs. Naast hen blijven er nog twee plekjes over.

Jasper Philipsen denkt wel dat hij kans maakt om één van de twee overgebleven plekjes in Parijs in te nemen, zo laat hij weten in een interview in de Tourspecial van Procycling.

Philipsen wil enkel naar Spelen om te winnen

“Ik hoorde bondscoach Sven Vanthourenhout voor de klassiekers. Toen had hij al een idee voor zijn Parijse selectie. Ik kan zeker bij het uitverkoren kwartet zitten”, klinkt het.

Al stelt Philipsen wel de nodige eisen om deel uit te maken van de selectie voor de Olympische Spelen en dat gaat duidelijk de olympische gedachte voorbij.

“Dan moet er wel een plan zijn waar ik effectief voor de zege mag rijden. Ik wil er niet bij zijn om eens te koersen op de Olympische Spelen. Er moet een bepaalde ambitie zijn. Winnen vind ik belangrijker dan deelnemen, haha”, sluit onze landgenoot af.