Belgisch renner in zak en as: "Moeilijkste jaar van mijn carrière"

Het was een moeilijke maand mei voor Jasper De Buyst. Onze landgenoot haalde vier keer de finish niet in de koersen die hij reed.

Jasper De Buyst gaat door een heel moeilijke periode. De anders zo flamboyante renner van Lotto Dstny weet eventjes niet van welk hout pijlen maken.

“Dit is niet de meest plezierige passage in mijn loopbaan. Wat er scheelt? Ik ben in een sukkelstraatje terechtgekomen en ik geraak er niet uit. Ik bespaar je de details, er was altijd wel iets. Mentaal is dit het moeilijkste jaar van mijn carrière”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Met buikgriep kwam hij aan de start van de Brussels Cycling Classic, waardoor hij pas als 107de over de finish reed. En dat zorgt voor de nodige frustratie bij de renner zelf.

“Te veel stressfactoren spelen me parten. Wanneer ik niet kan doen wat ik wil en kan, dan kruipt dat tussen de oren. Aan de ploegleiding gaf ik aan dat ik wou passen voor de Tour de France omdat we een tweede kindje verwachten eind deze maand. Dat is iets om naar uit te kijken. Nieuw leven zal voor een boost zorgen.”

Toch wil De Buyst niet opgeven, want ook al is hij 30 jaar, toch zit hij nog vol verwachtingen, ook al kon hij dit jaar nog niet laten zien wat hij wou zien. “Ik wil het beste in mezelf nog eens bovenhalen”, klinkt het nog.

De focus is volop gericht op de toekomst. “Ik wil snel van alle kwaaltjes verlost zijn en me dan voluit focussen op de wederopstanding. Een kleine vonk kan volstaan om de motor te doen aanslaan.”