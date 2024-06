Opmerkelijk verschil tussen Remco Evenepoel en zijn grote concurrent

Reeds vooraf is er een opmerkelijk verschil vast te stellen tussen Remco Evenepoel en zijn concurrent Joshua Tarling. Beiden behoren tot de belangrijkste kandidaat-winnaars voor de tijdrit in de Dauphiné.

Eindelijk gaat Remco Evenepoel al een paar kaarten op tafel gooien in deze Dauphiné, of dat is toch het plan. Tot dusver heeft Evenepoel zich nog niet echt op de voorposten gemengd in deze rittenkoers en leende het parcours er zich ook nog niet helemaal toe. Die omstandigheden zijn van geen tel meer in de individuele tijdrit.

Want het tijdrijden, dat blijft dé specialiteit van Evenepoel. Al is hij uiteraard niet de enige renner die zich in het werk tegen de klok gespecialiseerd heeft. Dat kan ook gezegd worden van Joshua Tarling, de amper 20-jarige Brit van INEOS Grenadiers. Die was vorig jaar al derde op het WK tijdrijden en won zijn drie laatste tijdritten.

Tarling wellicht in hot seat

Het is hopen dat het een eerlijke strijd wordt van Saint-Germain-Laval tot Neulise en dat weersomstandigheden onderweg niet wijzigen. Want er zit een groot verschil tussen de starttijden van deze toppers. Tarling rijdt immers al van het startpodium om 13u49. In principe zal hij bijna twee uur in de hot seat zitten.

Remco Evenepoel gaat dan weer pas van start om 15u42. Nadien komen de andere klassementsmannen aan zet, met onder andere Primoz Roglic die pas om 16u11 aan zijn tijdrit zal beginnen. Van de Sloveen weten we dat hij op een sterke dag ook een echte kei is in het hardrijden en in dit werk wel eens iedereen kan afbluffen.

Verschillen tussen starttijd Evenepoel en concurrentie

Het is afwachten hoe het afloopt, maar er zijn dus wel ferme verschillen tussen de grote namen wanneer het gaat om de starttijden.