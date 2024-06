Visma-Lease a Bike zet de puntjes op de i over wat Wout van Aert wel maar ook wat hij niet mag bepalen

Wat mag Wout van Aert wel bepalen en wat niet? Het is niet zo dat hij bij Visma-Lease a Bike de man is die het zomaar eventjes voor het zeggen heeft.

Nochtans had Frans Maassen onlangs laten uitschijnen dat Wout van Aert zelf wel slim genoeg was om te beslissen of hij de Tour de France nodig had in aanloop naar de Olympische Spelen of hij een hoogtestage moet inlassen. Grischa Niermann, die andere ploegleider, nuanceert dat toch in een gesprek met In De Leiderstrui.

De Duitser moest zelfs wat lachen met die insteek. "Ik denk niet dat Wout zelf kan bepalen of hij naar de Tour gaat, haha! Wij gaan dat als ploeg samen met Wout bepalen. Hij is inderdaad nu op hoogte zichzelf aan het voorbereiden. We gaan zien hoe zijn herstel zich ontwikkelt", blijft Niermann voorzichtig met uitspraken.

Van Aert nog niet op topniveau

Aan de comeback van Van Aert in het peloton willen ze bij Visma-Lease a Bike geen conclusies verbinden. "Hij heeft met Noorwegen al een koers gereden, maar hij is nog niet op het niveau van voor zijn val. Dat moeten we allemaal goed evalueren, vooraleer we een beslissing nemen", is het besef over het belang van de juiste keuze er.

Niermann benadrukt nog eens dat in overleg beslist zal worden of Wout van Aert nu uiteindelijk naar de Tour gaat of niet. "We doen het niet zonder Wout, maar Wout doet het ook niet zonder ons!"