Een voorteken voor de Tour? Remco Evenepoel reageert op zijn eerste gele trui en zegt wat die betekent

Zo, Remco Evenepoel heeft zijn gele trui te pakken. Als dat straks ook in de Tour gebeurt, staat heel het land op zijn kop.

Zo ver is het tot dusver nog zeker niet. De Dauphiné brengt bij het publiek wat minder teweeg, maar voor Evenepoel is het niet minder belangrijk om daar goed te presteren. Dat heeft hij overduidelijk ook gedaan in de tijdrit. Hij legde al uit hoe die tot stand gekomen is en hoe hij zichzelf toch ook wel verbaasd heeft.

Nadat Evenepoel had deelgenomen aan de podiumceremonie en de gele trui had aangetrokken, mocht hij ook nog eens plaats nemen voor het flashinterview als leider in de rittenkoers. Aangezien de organisator van de Dauphiné ook de ASO is, kiezen ze daar ook voor een gele trui voor de leider in het algemeen klassement.

Remco Evenepoel: "Le jaune est la couleur qui me fait rêver depuis le début de ma préparation cette saison ! C'est sympa de le porter déjà, pour la première fois. J'étais proche à Paris-Nice. Je vais profiter demain, c'est une belle récompense pour des mois de travail." #Dauphiné pic.twitter.com/XM2IB9idkT — Le Gruppetto (@LeGruppetto) June 5, 2024

Net als in de Tour de France dus. "Geel is de kleur die me al doet dromen sinds mijn voorbereiding op dit seizoen", laat Evenepoel weten dat het hem niet onberoerd laat. "Het is leuk om de gele trui al eens te kunnen dragen, voor de eerste keer. In Parijs-Nice was ik er ook al dichtbij." Het is uiteindelijk in de Dauphiné dat hij 'm aantrekt.

De koers blijft ook niet stilstaan na die tijdritzege van Evenepoel. De Dauphiné gaat gewoon verder, met vandaag de vijfde etappe van Amplepuis naar Saint-Priest. En dus met Evenepoel als leider. "Ik ga genieten van de gele trui. Het is een mooie beloning voor de arbeid die ik geleverd heb."