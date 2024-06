José De Cauwer diept anekdote over Evenepoel op: "Dat had ik nog nooit meegemaakt"

Remco Evenepoel staat in de gele trui in het Critérium du Dauphiné. Daar wilde hij zelf even van genieten. "Het is een mooie dag om na de tijdrit mee te rijden, het is een speciaal gevoel en het was een mooi gevoel op het podium met jonge, spontane fans."

Remco Evenepoel beleefde al bij al een rustige dag in de gele trui. Wat hij dit weekend gaat doen in de bergen? Dat is nog een beetje koffiedik kijken, want ook zijn ploegleider Klaas Lodewyck wil de boot afhouden. Met oog op de Tour de France is en blijft het Critérium du Dauphiné een voorbereidingskoers. Hier moet het deze week niet gebeuren, dat moet pas binnen een kleine maand in de Tour de France. Dat lijkt het duidelijke devies. © photonews José De Cauwer diepte bij Sporza prompt een verhaal uit het verleden op: "Die gele droom van Remco Evenepoel was de reden waarom hij uiteindelijk ook gaan koersen is", aldus de commentator tijdens de live-uitzending. De grote ambities van Remco Evenepoel, jaren geleden al "Ik was een van de eerste die hem eigenlijk ging interviewen voor de VRT. Ik vroeg hem toen hoever hij zou willen reiken als wielrenner. En hij zei toen dat hij wereldkampioen wilde worden en de drie grote rondes wilde winnen." "Zijn vader stond achter hem met zijn armen in de lucht. En knechten wilde hij niet, zei hij toen. Ik stond daar ... Dat heb ik nog nooit meegemaakt dat een Vlaamse wielrenner zoiets zegt. Als je zoiets zou vragen aan een Nederlandse voetballer misschien, maar een Vlaamse wielrenner ... En nu staat hij daar in het geel, werd hij al twee keer wereldkampioen en won hij de Vuelta."