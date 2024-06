Remco Evenepoel staat in het geel, maar zijn ploegleider komt met zeer bijzonder nieuws naar het weekend toe

Remco Evenepoel pakte uit met een stevige tijdrit. Hij wist Tarling te verslaan voor de ritzege en pakte ook de gele trui. De kloof met Roglic was meer dan een halve minuut, de rest van de favorieten voor de eindzege bleven zelfs niet binnen de minuut.

Het Critérium du Dauphiné duurt nog tot dit weekend en op de laatste dagen komt er nog heel wat op de renners af. En dus is de eindzege van Remco Evenepoel nog absoluut geen zekerheid, want er mogen nog aanvallen verwacht worden.

Bovendien was het eindklassement ook niet meteen het doel van Evenepoel in dit Critérium du Dauphiné. Ploegleider Klaas Lodewyck predikt alvast rust in de zaak en wil tot op heden nog niet te hoog van de toren blazen.

"De data waren goed, zelfs iets beter dan gehoopt. Het is een goed teken dat hij kon versnellen in het laatste deel van de tijdrit. We mogen tevreden zijn", aldus Lodewyck in een reactie bij Sporza na de tijdrit op woensdag.

De druk is van de schouders

"De druk is van de schouders. Het zal een opsteker zijn in deze belangrijke periode en het geeft energie om verder te werken naar de Tour. Ik ben nog altijd niet zeker dat hij de benen heeft om te winnen", predikt hij voorzichtigheid.

"Het ging beter dan verwacht in de tijdrit, maar een rit waarin het constant op en af gaat is nog iets anders. We moeten zorgen dat hij niet over de limiet gaat. Bergop los je dan normaal gezien sowieso. Als hij op zijn limiet stuit in het begin van een lange beklimming is het beter om te laten lopen."