Opnieuw doffe ellende voor Visma - Lease a Bike en zorgen over Evenepoel: massale valpartij in Dauphiné eist slachtoffers, koers geneutraliseerd

Na de tijdrit op woensdag stond er op donderdag een etappe van zo'n 167 kilometer op het programma van Amplepuis naar Saint-Priest. Een kans voor de vluchters of kregen we toch gewoon een sprint? Uiteindelijk werd het een zeer bizarre etappe.

Drie renners kozen het hazenpad: Le Berre (voor de bollentrui), Bayer en Holter. Die laatste kreeg af te rekenen met pech, waardoor de twee anderen verder moesten rijden. En daarna was het vooral het weer dat spelbreker werd.

Op heel gladde wegen was er de ene valpartij na de andere. In de afdaling van de laatste helling kregen we uiteindelijk een massale valpartij en dat zorgde ervoor dat verschillende renners uiteindelijk zouden moeten gaan opgeven.

© photonews

Onder meer Milan Menten had al opgegeven, bij de slachtoffers van de massale valpartij leken Dylan Van Baarle en Steven Kruijswijk het zwaarst geraakt - al leken er zeker ook nog een aantal andere slachtoffers te zijn. De koersdirectie had weinig andere keuze dan neutraliseren.

Verschillende opgaves

Met zo'n twintig kilometer nog te rijden stond het hele peloton stil. In afwachting van medische steun stond het hele peloton een tijdje stil. Het was afwachten of er nog opnieuw zou worden gereden in de vijfde etappe. Dat zou uiteindelijk niet gebeuren: de race werd definitief geneutraliseerd.

Er was even paniek over Evenepoel, maar die leek verder te kunnen zonder erg. Kruijswijk en Van Baarle werden ondertussen afgevoerd naar het ziekenhuis in een ambulance. We willen iedereen die gevallen is en wonden moet likken alvast een spoedig herstel wensen. Mogelijk is het voor sommigen ook naar de Tour de France toe een afgelopen verhaal.