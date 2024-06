Zo stevig zit hij in het geel: Remco Evenepoel heeft al concurrent met naam en faam volledig tegen het canvas gemept

Ook Bernard Thévenet ziet dat Remco Evenepoel stevig in het geel zit. Hoe stevig? Om dat te weten moeten we een blik werpen op het algemeen klassement in de Dauphiné na de tijdrit.

Vergeet alle verhalen over niet voor het eindklassement gaan. Nu hij na vier ritten aan kop staat, zal Evenepoel er wel voor gaan. Het tegenovergestelde zou vreemd zijn. Evenepoel zegt er wel bij dat hij het dag per dag blijft aanpakken, maar is anderzijds heel trots om het geel te dragen. Dat gaat hij dus niet zomaar afgeven.

Het is nu nog uitkijken of zijn vorm in het gebergte even goed is als de tijdritcapaciteiten die hij woensdag demonstreerde. Het zijn twee verschillende dingen, maar Evenepoel heeft nu uiteraard al een mooie marge bij mekaar gereden. De kloof is op de ene concurrent al iets groter dan op de andere. Eén bekende naam ligt al KO.

Met Kuss al een concurrent minder

Sepp Kuss zal deze Dauphiné niet winnen. De Vueltawinnaar kreeg in de tijdrit een draai van 3'35" om de oren. Ook al is de Amerikaan een begenadigd klimmer, zo'n groot verschil gaat hij echt niet meer goedmaken. We hebben op een rijtje gezet welke klassementsmannen nu welke achterstand hebben op Remco Evenepoel.

Situatie na vier Dauphiné-ritten:

1. Remco Evenepoel

2. Primoz Roglic 33"

3. Matteo Jorgenson 1'04"

8. Juan Ayuso 1'27"

9. Tao Geoghegan Hart 1'39"

10. Carlos Rodriguez 1'41"

12. Aleksandr Vlasov 1'48"

27. Jai Hindley 3'08"

33. Sepp Kuss 3'36"

54. David Gaudu 4'07"