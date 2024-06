Remco Evenepoel betrekt iedereen in de hulde en verbaast ook zichzelf: "Dat heeft mij een extra push gegeven"

Remco Evenepoel verbaast de wereld wel vaker, maar is nu ook zelf verbaasd. Dat het zou goed zou gaan in de tijdrit in de Dauphiné had hij niet meteen verwacht. Achteraf betrok hij zowat iedereen in de hulde.

"Het ging beter dan voorzien", stelde Remco Evenepoel vast tijdens het flashinterview. "Ik had goede benen, een goed gevoel. Het was nog niet top, want ik had het moeilijk in het midden van de tijdrit." Wat moet het dan zijn als hij écht top gaat zijn? "Kunnen winnen is het belangrijkste, dat is goed voor het vertrouwen en voor de toekomst."

Evenepoel was niet heel vroeg zegezeker. "Ik had twijfels na het tweede deel, want ik wist dat ik twee seconden sneller was dan Tarling aan tussenpunt 1 maar een seconde trager aan tussenpunt 2. Hij ging dus snel en ik had niet het gevoel dat ik nog veel reserve had. Het was op de limiet", verzekerde de tijdritwinnaar.

Evenepoel blij met nieuwe helm

"Ik wist dat Tarling een indrukwekkende inspanning had geleverd. De oplopende laatste kilometer was in mijn voordeel. Ik ben snel geëindigd, dat was belangrijk om te kunnen winnen." Voorts was Evenepoel ook opgetogen over zijn nieuwe helm en dat was het begin van een relaas dat iedereen in de vreugde betrok.

"Iedereen kan trots zijn op alle werk en steun die ze mij hebben gegeven. De helm was een leuk cadeautje van Specialized. Dat heeft mij een extra push gegeven. Net als het tijdritpak proberen we alle materiaal te optimaliseren. Veel credits aan de sponsors, want tegen Ganna, Tarling en Roglic heb je topmateriaal nodig."

Evenepoel nog voorzichtig over klassement

Een goed teken voor de Tour. Maar eerst ondanks de eerdere verklaringen nog voor de eindzege in de Dauphiné gaan? "Ik ben tevreden met deze vorm, maar dat betekent niets voor het slotweekend. Ik weet niet hoe mijn vorm gaat zijn in drie lastige opeenvolgende ritten. Als ik kraak, is het zo. Het zal afhangen van de benen."