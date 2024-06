Roglic heer en meester in de Dauphiné: "Een mooie bonus"

Primoz Roglic is de nieuwe heerser in de Dauphiné. Hij won de zesde etappe en pakte de leiderstrui over van Remco Evenepoel.

Het was eventjes wachten voor Primoz Roglic de pers te woord stond. “Het heeft wel even geduurd voordat ik hier was, want ik ben best beperkt met mijn linkerschouder”, klonk het. “Ik zat er de hele dag een beetje mee te trekken, maar de benen werkten zonder twijfel”, kon er met een brede lach van af.

Het was al eventjes geleden dat hij nog een echte etappe won. “De ploeg heeft vanaf dag één hard gewerkt en ook nadat we er gisteren allemaal bij lagen, hebben ze vandaag geweldig gepresteerd. We kunnen hier van genieten, de eindzege in de Dauphiné zou een mooie bonus zijn.”

In de nieuwe rangschikking van de Dauphiné is Roglic de leider, met 19 seconden voorsprong op onze landgenoot Remco Evenepoel die op iets meer dan drie kilometer van het einde moest passen.

Er staan nog twee stevige bergritten op het programma dit weekend, maar Roglic leverde zijn visitekaartje vandaag meer dan af. Er zal al veel moeten gebeuren om hem nog van de leidersplaats te stoten.

Zijn demonstratie van vandaag belooft ook voor de Tour de France. Zijn overstap van Jumbo Visma naar BORA-hansgrohe begint meer en meer in de plooi te vallen, maar het was ook logisch dat het een aanpassingstijd vroeg.