🎥 Hartverwarmende beelden: Lotte Kopecky maakt jonge fan superblij

Lotte Kopecky is aan een prima Tour of Britain bezig. Ze won al twee ritten en wist haar teamgenote Lorena Wiebes op zaterdag ook aan een ritzege te helpen. Zondag kan ze ook de eindzege pakken in de ronde.

Lotte Kopecky is zich populair aan het maken in Engeland. Op vrijdag had ze al eens een jong meisjes gelukkig gemaakt met een boeket bloemen na haar overwinning in de tweede etappe en ook op zaterdag was het raak.

De wereldkampioene maakte een jonge wielerfan dolgelukkig door haar leiderstrui te handtekenen en cadeau te doen. Dat leverde op de sociale media ook geweldige beelden op van de jonge supporter, die helemaal in de wolken was.

Kopecky met een nieuw geweldige gebaar richting supporter

Het is niet de eerste keer dat Lotte Kopecky laat zien dat ze het hart op de juiste plaats is. De supporters genieten altijd met volle teugen van de manier waarop de Belgische ze laat genieten en laat delen in de vreugde.

Geniet mee van de beelden die werden gedeeld op de sociale media op zaterdag. Het is vooral hartverwarmend hoe blij de supporter in kwestie is met het kleine gebaar van Lotte Kopecky. En nu op naar eindwinst in de Tour of Britain.