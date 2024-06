Na de hevige emoties rond crash Wout van Aert is de radeloosheid nu stilaan dichtbij: "Wat gebeurt er allemaal?"

Wat gebeurt er allemaal? Het kan niet anders of die vraag spookt in het team van Wout van Aert rond in de hoofden.

Alsof de valpartijen van Wout van Aert en Jonas Vingegaard eerder dit jaar nog niet erg genoeg waren, heeft Visma-Lease a Bike nog meer averij opgelopen in de Dauphiné. Richard Plugge, teammanager van de formatie, likt zijn wonden in een gesprek met NOS. "Dat doet praktisch maar ook emotioneel heel veel met mensen."

Het is ongelooflijk met welke pech Visma-Lease a Bike in 2024 te kampen heeft. "Het hele team heeft zoiets van 'wat gebeurt er allemaal en hoe kunnen we dit voorkomen? Wat mij betreft zetten we nu een dikke streep onder alles wat we dit jaar hebben meegemaakt." Van een plan D voor de Tour wil Plugge nog niet weten.

Hopen op positief Vingegaard-scenario

Al is het zeker en vast niet meer het plan A. Het is stilaan bidden dat Vingegaard en Van Aert de start halen. "Zijn Jonas en Wout op en top? Op basis van het antwoord op die vraag kunnen we knopen door gaan hakken. We gaan uit van het scenario dat Jonas 100 procent is bij de start van de Tour. Dat is nodig om mee te doen om de overwinning."

Allemaal goed en wel, maar wat is de kans dat het zo uitdraait? "We kunnen op dit moment nog niet zeggen dat het gaat lukken, maar ook niet dat het niet gaat lukken. Als het niet lukt, moeten we andere keuzes gaan maken. Daar is verder nog niets over te zeggen."