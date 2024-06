Waar is de zon? Primoz Roglic heeft deze opvallende reactie in huis na knappe ritzege

In het Critérium du Dauphiné kwamen we stilaan in de fase van de waarheid terecht. En dat leverde ook in de voorlaatste etappe heel wat vuurwerk op. Remco Evenepoel moest vroeg passen, Primoz Roglic toonde zich uiteindelijk de sterkste.

Lazkano ging de sprint met een elitegroepje van een man of elf van vroeg aan, maar hij werd door Primoz Roglic voorbijgestoken. Primoz Roglic verstevigt zo zijn gele leiderstrui met zijn tweede ritzege. Matteo Jorgenson werd tweede. Roglic wordt steviger leider, temeer Remco Evenepoel snel moest passen en bijna twee minuten verloor. De Belg reageerde daar duidelijk op. En wat het de Sloveen zelf te vertellen over zijn toch wel knappe overwinning? © photonews "Het was een lastige dag. Iedereen van de ploeg deed geweldig werk. Alles was onder controle. Ik ben blij dat ik de benen had om het af te werken. En waarom niet ervoor gaan als de kans er is?", vroeg Roglic zich luidop af. Meer dan een minuut voorsprong "Het is opnieuw een dag waarop we kunnen juichen. Ik wacht wel nog altijd op de zomer. Een regenjas aantrekken met één arm is niet makkelijk", heeft de Sloveen toch ook de nodige kanttekeningen te plaatsen bij onder meer het weer. Primoz Roglic begint als duidelijke leider aan de slotetappe in het Criterium du Dauphiné. De kloof met eerste achtervolger Matteo Jorgenson is net meer dan een minuut, Derek Gee volgt nog elf seconden verderop.