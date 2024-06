📷 Van der Poel blijft maar verbazen met nieuw materiaal, Roodhooft heeft duidelijke mening richting rest van 2024

Mathieu van der Poel zal zich wel degelijk met een 'new look' presenteren in het peloton. Enkele dagen geleden werden we al warmgemaakt met zijn nieuwe fiets, nu is er nog wat meer naar buiten gekomen over de zaak.

Enkele dagen geleden gingen op sociale media al opnieuw beelden rond van een Mathieu van der Poel met nog een andere kleur fiets onder zijn zadel. Stilaan werd het duidelijk: van der Poel is klaar om zich in de Tour de France op een andere manier te laten zien dan in het voorjaar. Mathieu van der Poel has a new bike 😍



📷: laurent_brun pic.twitter.com/K8EIBIYkQ7 — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) June 5, 2024 En ook dit weekend was het opnieuw raak, want Mathieu van der Poel liet zich andermaal met een prachtig geschilderde fiets zien. Op die manier wordt het heel duidelijk dat er toch een frisse wind blaast bij VDP en zijn team. That paint-job on a new bike of Mathieu van der Poel 😍🌈 pic.twitter.com/YrEPZuqwpA — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) June 8, 2024 En het viel ook op dat de regenboogkleuren zijn verwerkt in het nieuwe concept. Rest de vraag: met welke ambities gaan ze bij het team van Mathieu van der Poel aan de slag gaan in de Tour de France 2024? "Nu volgt een derde en lang blok met Tour, Olympische Spelen en het WK in Zürich waar van der Poel zijn titel wil verdedigen. Wie dan nog fris en gemotiveerd is, heeft volgens ons de meeste kans op succes", klinkt het bij ploegbaas Christoph Roodhooft in Het Nieuwsblad.