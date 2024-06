Belgische renners laten zich uit over vaderdag en verkiezingen voor slotrit Dauphiné

Zondag 9 juni, dat is vaderdag, verkiezingsdag en nog veel meer. Maar in Frankrijk staat ook de laatste etappe in het Critérium du Dauphiné op het programma. En dus wordt er voor de slotetappe wel wat gezegd door de Belgen.

"Vaderdag is belangrijk en ik heb mijn vader een berichtje gestuurd, maar de rit is voor mij het belangrijkste", aldus Remco Evenepoel tegen VTM Nieuws. De verkiezingen zijn dan weer totaal geen spek voor de bek van Evenepoel.

"Ik heb mijn volmacht aan Oumi gegeven. Maar ik ben er niet echt mee bezig. Het interesseert mij jammer genoeg niet." Voor sommige andere renners is dat weer een totaal andere zaak. Zo is er Tim Wellens, die in Monaco woont en per post moet stemmen.

Tiesj Benoot heeft een compleet andere mening: "De verkiezingen hebben de grootste gevolgen, maar ik ga toch voor vaderdag." Ook zijn volmacht is in handen van zijn vriendin, gaf hij toe - zoals bij Evenepoel dus als het ware.

Vaderdag, Dauphiné of verkiezingen?

Voor Laurens De Plus is het een extra speciale dag: “Ik kies voor vaderdag én mijn moeder is ook jarig. Dus ik moet proberen om de bloemen mee naar huis te nemen.” Zijn volmacht heeft hij ook aan zijn vriendin toevertrouwd. “Ik heb gezegd dat ze op ‘de goei’ moet stemmen.”

Wie de verkiezingen wint en wie de etappe in de Dauphiné wint? Dat zullen we later op de dag weten. De meeste vaders zijn sowieso al overwinnaars deze zondag. Volg alles bij ons op de voet op de hele dag - wat de Dauphiné betreft dan toch.