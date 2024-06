Waanzin in Zwitserland: 'Farmer's son' doet het twee jaar na zege in Tour de France opnieuw

De Ronde van Zwitserland begon met een korte tijdrit van een kleine vijf kilometer in Liechtenstein. Van Vaduz naar Vaduz werd het een pittige strijd, met uiteindelijk een vrij verrassende winnaar. Al was iedereen verwittigd.

Twee jaar geleden won Yves Lampaert al eens een hele mooie tijdrit, toen in Kopenhagen voor de Tour de France. En toen mocht hij de gele trui aantrekken als leider in de stand, een heel mooi moment voor Lampaert.

Hij gaf toen na de rit aan dat hij het niet kon geloven, omdat hij maar een boerenzoon uit Vlaanderen is. Maar deze keer wist Lampaert het opnieuw te flikken, deze keer dus in de Ronde van Zwitserland in de proloog in Vaduz.

© photonews

Lampaert was vrij vroeg vertrokken in de tijdrit en mocht daardoor ook in de hotseat plaatsnemen. Daarna was het lange tijd afwachten of er hem nog iemand zou kunnen bedreigen in de stand. Spannend werd het sowieso wel.

Lampaert opnieuw de man van de dag

Uiteindelijk was Yves Lampaert amper drie seconden sneller dan lokale favoriet Stefan Bissegger. Hayter verloor vier seconden, Almeida was misschien wel de beste van de favorieten voor de eindzege als nummer vier op zes seconden.

Uiteraard wordt Lampaert ook meteen de eerste leider in de Ronde van Zwitserland. Maandag en dinsdag staan er een aantal pittige etappes op het programma, benieuwd of Lampaert dan zijn leiderstrui kan gaan behouden.