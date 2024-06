'Yates vertrekt na jaren trouwe dienst, verrassende opvolger staat al klaar'

Simon Yates gaat na elf jaar trouwe dienst bij zijn Australische werkgever er de brui aan geven en andere oorden opzoeken. En ondertussen zou er al aan een opvolger klaar staan om in zijn plaats de honneurs waar te nemen.

Als we Global Cycling Network mogen geloven vertrekt Simon Yates na dit seizoen bij Jayco AlUla, het Australische team waar hij - in verschillende benamingen - ondertussen al liefst elf jaar in dienst is. Een opvallende keuze?

Simon Yates zag zijn broer Adam Yates een paar jaar geleden al andere oorden opzoeken, maar zelf bleef hij zijn team tot op heden trouw. Hij reed - opvallend genoeg - in zijn profcarrière zelfs nog nooit voor een ander team.

© photonews

In 2014 werd hij prof bij Orica GreenEDGE, de voorloper van het huidige Jayco AlUla. Vanaf 2025 zal hij dus alsnog andere oorden opzoeken volgens GCN. Over de nieuwe werkgever van Simon is nog niets bekend volgens de bron.

Ben O'Connor als opvolger bij Australiërs

Simon Yates heeft er al een pittige carrière opzitten, met onder meer eindwinst in de Vuelta a Espana in 2018. De Australiër won ondertussen ook al etappes in de drie grote rondes en lijkt klaar om ook de komende jaren nog te knallen.

Wat wel al duidelijk is, is dat er een opvolger in de pijplijn staat voor Simon Yates. Ben O’Connor zou de nieuwe aanwinst worden van Jayco AlUla. Die stond in de belangstelling van heel wat teams, maar de Australiërs zouden het dus halen.