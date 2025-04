Bekende van Oliver Naesen houdt zich niet in: "Van der Poel is gemaakt voor Parijs-Roubaix, hij steekt boven iedereen uit"

Van der Poel heeft nog altijd grote fans in het wielerwereldje. In de ploeg van Oliver Naesen zet één van de ploegleiders Van der Poel resoluut op nummer één als grootste favoriet voor Parijs-Roubaix.

Luke Rowe is tegenwoordig één van die ploegleiders bij Decathlon AG2R. De Welshman behoort niet tot de clan die denkt dat Pogacar Parijs-Roubaix niet kan winnen. "Er is geen reden om te denken dat Pogi niet kan winnen. Pogacar zou niet aan de start staan als hij niet denkt dat hij kan winnen", maakt Rowe zich sterk in een vooruitblik bij Cyclingnews.

Dat wil niet zeggen dat de ex-renner van INEOS ook een zege van Pogacar voorspelt. "Voor mij is er één favoriet die boven iedereen uitsteekt en dat is Mathieu van der Poel. Pogacar is een talent die je maar eens in een generatie tegenkomt maar Mathieu is gemaakt voor Parijs-Roubaix." Dat heeft Van der Poel de voorbije twee jaar bewezen.

Vaak een verrassing in Parijs-Roubaix

Rowe onderscheidt de Helleklassieker wel van de rest. "We hebben het vaak over de voorjaarsklassiekers in het geheel, maar Parijs-Roubaix is een volledig andere koers. Bijna in elke kasseiklassieker zijn er korte klimmetjes, maar in Parijs-Roubaix zijn er geen hellingen. Gewoonlijk strijden de tien beste renners voor het podium in de Ronde van Vlaanderen. In Parijs-Roubaix is er altijd een verrassing."

Verrassen kan in positieve maar ook in negatieve zin. "Er is ook altijd een grote naam die valt of ontploft. Dat kan zelfs Pogacar zijn. Parijs-Roubaix is één van die weinige koersen die niet beslist wordt door watts per kilogram. Het is een gevecht van overleven, slimme tactieken en kracht. Wat gebeurt als de koers zondag openbreekt, hangt zuiver af van de wind."

Rowe verwacht Van der Poel als winnaar

Rowe houdt er rekening mee dat dit vroeg gebeurt. "Waarom verwacht ik Mathieu van der Poel opnieuw als winnaar." En kan zijn eigen ploeg uitgroeien tot één van die verrassingen waar hij het over had? "Kunnen we winnen en Pogacar verslaan? Daar ben ik niet zeker van. Maar kunnen we dichtbij komen? Ik zou niet weten waarom niet." Na het missen van Vlaanderens Mooiste kan Naesen mogelijk nog starten in Parijs-Roubaix.