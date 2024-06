Is Tiesj Benoot eigenhandig verantwoordelijk voor knotsgekke ontknoping in Dauphiné? Dit wijst duidelijk in zijn richting

Er zijn zo van die zaken die je niet had zien aankomen. De knotsgekke ontknoping in de Dauphiné zal bijvoorbeeld in de wielerwereld toch nog lang bijblijven.

Zowat iedereen had Primoz Roglic al opgeschreven als eindwinnaar, maar het was al bibberend dat de Sloveen die eindzege uiteindelijk binnenhaalde. En de concurrentie kwam uitgerekend van zijn ex-ploeg Visma-Lease a Bike, met Matteo Jorgenson die nog verdomd dichtbij kwam. En die bedankte dan weer... Tiesj Benoot.

Al was ook een andere Belg nog een factor. "Met nog vijf kilometer te gaan trok Laurens De Plus stevig door, waardoor iedereen op de limiet zat. Toen even later Rodriguez aanviel, wist ik dat ik moest volgen. Ik keek niet meer achterom, maar ik hoorde via de communicatie dat Roglic het moeilijk had", doet Jorgenson zijn verhaal.

Jorgenson pas laat bezig met eindzege

De Amerikaan was eerst met nog andere dingen dan een eventuele eindzege bezig. "Ik hield ook Gee in de gaten. Hij stond voor aanvang van de etappe maar elf seconden achter me in het klassement. Eens hij moest lossen, reed ik vol tot de finish met Rodriguez." Jorgenson finaal net tekort voor de ultieme stunt.

Hij heeft nergens spijt van. "Ik kan met een opgeheven hoofd deze Dauphiné verlaten. Ik kan dan ook niet anders dan tevreden zijn met mijn prestaties. Verder wil ik graag Tiesj Benoot en mijn andere ploeggenoten bedanken voor de steun onderweg. De hele dag door bleef Tiesj tegen me zeggen dat ik er moest blijven in geloven."

Benoot meester-motivator

Tiesj Benoot als meester-motivator? Misschien kan dat Visma-Lease a Bike ook in de Tour wel goed van pas komen, wie het dan ook naar voren schuift als kopman.