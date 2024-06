Roodhooft spreekt klare taal over wat Mathieu van der Poel nu moet doen en wat absoluut niet kan: "Het is niet evident"

Mathieu van der Poel wacht in zijn hoogtekamer in Spanje af welke renners Christoph Roodhooft nog voor Alpecin-Deceuninck naar de Tour stuurt. Voor een nationaal kampioenschap is dit jaar geen ruimte.

Wielerflits vroeg aan Roodhooft of het nooit een optie was om Van der Poel dit jaar deel te laten nemen aan het NK. "Zeker niet. Mathieu blijft in Spanje om te trainen. Hij is later op hoogte gekomen om zijn rustperiode na Luik langer te maken, want hij heeft een lange campagne gereden tijdens het voorjaar", stipt Roodhooft aan.

"Die langere rust was nodig. Nu is hij in Spanje naar de hoogtekamer. Hij moet daar verder trainen en langer voortdoen dan de rest", is de sportief manager van Alpecin-Deceuninck duidelijk over de taak waar Mathieu van der Poel juist voor staat. "Als je het NK erbij neemt, komt alles een week eerder, en dat wilden we niet."

"Je moet iéts kiezen, hé. En ook: uiteindelijk is naar de koers gaan voor Mathieu van der Poel niet zo evident meer als vroeger. Mensen willen hem graag zien, hij staat altijd in de belangstelling. Dat kan soms vermoeiend zijn", beseft Roodhooft.