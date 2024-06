Wout van Aert laat volgende lading raadsels op u los na een erg productieve dag op de hoogtestage voor de Tour

Wout van Aert is nog altijd op hoogtestage om eventueel de Tour te halen. Wat raadsels op zijn volgers loslaten, is deel van de fun.

Het delen van de gegevens van zijn trainingsritten combineren met enkele leuke woordspelingen is zowat de nieuwe traditie geworden voor de wielrenner Wout van Aert. Er is geen reden om op hoogtestages in Tignes die traditie niet verder te zetten. Er is ook gelegenheid toe, aangezien Van Aert allesbehalve stilzit op trainingskamp.

Van Aert test klimmersbenen

Zo heeft hij vandaag een paar trainingstochten tussen Bourg-Saint-Maurice en Tignes afgewerkt. De eerste training was goed voor een afstand van 102,5 kilometer. Dat er aardig wat geklommen wordt in functie van de Tour de France is ook wel duidelijk. Deze rit deed Van Aert 2637 hoogtemeters overbruggen op de fiets.

Dit alles nam 3 uur, 35 minuten en 8 seconden in beslag. Waarna Van Aert op Strava schreef: 1/5 sportief manager, 4/5 hobbyist. Heeft iemand van de ploegleiding van Visma-Lease a Bike ook de fiets tevoorschijn gehaald en meegetraind met de actieve renners? En zo ja, wie? Of schuilt er een heel andere boodschap achter?

Tweede training Van Aert korter

Op naar de volgende training, die beduidend korter was. Het was een training van anderhalf uur (met voor de volledigheid nog 58 seconden erbij). Gezien die korte tijd van trainen was het hoogteverschil ook beperkt: 448 hoogtemeters. Het is vooral de afstand van de training die Van Aert zelf opmerkt: 70,2 kilometer.

"Ik denk dat een 69 beter is", reageert hij daarop. Wij onthouden ons van verdere commentaar. Aan u om te proberen helemaal mee te zijn met de geest van Wout van Aert.