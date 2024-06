📷 BORA-hansgrohe bezorgt Primoz Roglic bijzonder goed nieuws

Nico Denz en BORA-hansgrohe zullen ook de komende seizoenen samen blijven rijden. De 30-jarige heeft zijn contract bij het team verlengd in aanloop naar het hoogtepunt van het seizoen.

Nico Denz heeft zijn contract bij BORA-hansgrohe verlengd. “Na mijn eerste zeer succesvolle jaar bij BORA-hansgrohe ben ik blij dat ik hier kan blijven rijden”, klinkt het bij de renner.

“Het is een geweldige omgeving waar ik me thuis voel. Ik ben ook blij om deel uit te maken van het nieuwe project met Red Bull. Een ondersteunende rol spelen in een overwinning in een grote ronde is een van mijn grootste dromen, die ik hier in het team hoop te vervullen.”

In zijn eerste jaar bij BORA-hansgrohe scoorde Nico Denz een dubbele overwinning in de Giro d'Italia. De 30-jarige won vorig seizoen twee etappes in slechts enkele dagen. Dit jaar heeft hij zijn zinnen gezet op zijn debuut in de Tour de France.

De generale repetitie hiervoor, in het Critérium du Dauphiné, was een succes, met de gele trui, twee etappe-overwinningen en een overtuigende overwinning in het ploegenklassement.

Nico Denz was een belangrijk onderdeel van deze test en is ook gepland voor de Tour de France. Hij zal zijn vorm verfijnen tijdens een hoogtestage in de komende weken.