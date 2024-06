Patrick Lefevere ziet gouden opportuniteit met Yves Lampaert

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Yves Lampaert pakte de proloog van de Ronde van Zwitserland. Patrick Lefevere heeft alvast een mooie droom klaar voor zijn chouchou.

Yves Lampaert was de snelste in de proloogtijdrit van de Ronde van Zwitserland en lijkt daarmee op het juiste moment helemaal in vorm te zijn.

Op 20 juni staat immers het Belgisch kampioenschap tijdrijden op het programma en Patrick Lefevere ziet daar wel een gouden opportuniteit in.

“Hij is alleszins een van de favorieten”, zegt de grote baas van Soudal-QuickStep bij Sporza. “Hij heeft de Belgische trui al eens gewonnen. En ondertussen kan je wel zeggen dat hij een tijdritspecialist is.”

Al is het ook zo dat andere tijdritspecialisten niet van de partij zijn, want toch aardig wat scheelt. “Bovendien zijn Remco Evenepoel en Wout van Aert er niet, maar we gaan het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is.”

Maar ook op de weg kan Lampaert scoren, drie dagen na het BK tijdrijden. “Het is een parcours dat hij perfect aankan, dus ook daar kan hij schitteren.”

En plots lijkt alles weer mogelijk, zelfs klassiekers winnen. “Zegt nooit nooit. Ik heb nog dertigers weten te winnen in klassiekers. Roglic is 34 jaar en heeft gisteren nog de Dauphiné gewonnen.”