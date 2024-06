Trainer van Vingegaard doet spanning over deelname aan de Tour stijgen tot kookpunt

Jonas Vingegaard bereidt zich in alle stilte voor op de Tour de France. Al blijft de vraag voorlopig nog altijd of hij wel zal deelnemen.

Visma Lease a Bike wil maar wat graag dat Jonas Vingegaard eind deze maand aan de start van de Tour de France verschijnt in Firenze.

Toch is het nog altijd niet zeker dat de Deen zijn dubbele titel van de laatste twee jaar zal verdedigen. Hij bereidt zich momenteel voor in Tignes op hoogtestage.

Daar zal binnenkort de beslissing vallen en de Nederlandse wielerploeg laat die beslissing helemaal aan Vingegaard zelf over, zo was al te horen.

Tim Heemskerk, de trainer van Vingegaard, volgt de situatie op de voet op. De Deen traint er met Wout van Aert en Christophe Laporte.

“Het is 50-50 of Jonas de Tour haalt. Zijn niveau is goed genoeg om hier te zijn en dat is positief. De jongens uit de Dauphiné komen er vanaf donderdag bij”, vertelt Heemskerk aan het Deense BT.

“Hij moest een programma volgen, als hij de hoop wilde houden om klaar te zijn. Het is spannend hoe hij nu reageert op de zware trainingsweek die hij achter de rug heeft. De eerste week op grote hoogte was een kwestie van aanpassen en herstellen, daarna had hij een zware week. Nu volgt er nog eentje. Het belangrijkste is hoe hij daarop reageert. Kan hij het aan? Wordt hij moe?”

De komende week en die erna zijn volgens Heemskerk bepalend. “Hij moet zelf ook het wauw-gevoel krijgen, het gevoel dat hij steeds beter wordt. Jonas heeft nog een paar goede trainingsweken nodig, want er valt nog wel wat te winnen.”