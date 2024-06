Kristoff leek op weg naar overwinning in Slovenië, maar ultieme machtsontplooiing zorgt voor verrassing

Niet enkel in de Ronde van Zwitserland wordt dezer dagen gekoerst. Dat is ook het geval in onder meer de Ronde van Slovenië. Daar kregen we in de eerste etappe meteen een pittige sprint voor de kiezen. Dylan Groenewegen mocht zich tot winnaar kronen.

Ook dit jaar bestaat de Ronde van Slovenië weer uit vijf etappes. In de eerste etappe mocht een sprint verwacht worden in een koers die uiteindelijk over vier landen: Slovenië, Oostenrijk, Hongarije en Kroatië werden aangedaan.

Op voorhand stond al zo goed als vast dat we na 191 kilometer een massasprint in Ormoz zouden gaan krijgen. En in de Ronde van Slovenië zijn er met Groenewegen, Bauhaus, Welsford, Penhoët, Kristoff en Fiorelli onder meer wel wat snelle mannen actief.

Matic Zumer was de sterkste voorin in een vroege vlucht met vooral Slovenen, maar op een kleine tien kilometer van de streep was ook hij eraan voor de moeite. De kroniek van een aangekondigde massasprint dus?

Narvaez en Healy met ultieme poging

Wel: Narvaez en Healy profiteerden van een bonificatiesprint in het slot om toch even volop door te rijden. Zo probeerden ze de sprint nog te ontlopen of op zijn minst de boel in het peloton te ontregelen. Werk aan de winkel dus.

Een dikke kilometer voor de streep werden ze alsnog ingelopen. In de sprint was het Dylan Groenewegen die pas in de laatste meters nog op en over Alexander Kristoff wist te raken. Phil Bauhaus vervolledigde het podium, Louis Blouwe was de beste Belg op plaats negen.