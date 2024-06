Zowel Remco Evenepoel als Wout van Aert sturen hun kat en dat geeft mogelijkheden aan deze renners

Het BK tijdrijden in Binche wordt volgende week donderdag gereden in Binche. Twee absolute toppers van het Belgisch wielrennen zullen er dan niet bij zijn. En dat schept meteen mogelijkheden voor de rest van het peloton.

Het BK tijdrijden in Binche kan volgende week donderdag niet rekenen op titelverdediger Wout van Aert en wereldkampioen tijdrijden Remco Evenepoel. De voorbereiding op de Tour de France en de Olympische Spelen zijn belangrijker voor de beide Belgen.

Zij vertoeven volgende week nog op hoogtestage. Bij Remco Evenepoel was dat eigenlijk altijd al voorzien, maar bij Wout van Aert was het een ander paar mouwen. De val in Dwars door Vlaanderen besliste er anders over. Ook hij zit nu in Tignes en komt dus niet naar Binche.

Weg ligt open voor anderen

Bij de vrouwen is Lotte Kopecky, de winnares van vorig jaar, wel van de partij. Zij is daarmee de topfavoriete van dienst. De Belgische is ook aan het voorbereiden op de Olympische Spelen en lijkt stilaan naar haar beste vorm te gaan, getuige haar resultaten in de Tour of Britain.

© photonews

Bij de mannen ligt door het forfait van van Aert en Evenepoel de weg helemaal open voor Alec Segaert (Lotto-Dstny) en Yves Lampaert (Soudal-Quick Step). Segaert was vorig jaar de runner-up. Yves Lampaert heeft al 2 Belgische tijdrittitels op zijn naam staan en is in prima vorm.

Onlangs won hij nog de proloog in de Ronde van Zwitserland, voor hem de eerste zege in meer dan twee jaar sinds zijn stuntzege in Kopenhagen in de Tour de France. Met Rune Herregodts (Intermarché-Wanty) is er nof een kaper op de kust. Hij stond vorig jaar als derde mee op het podium. Een week geleden imponeerde hij nog met een eerste tijdritzege in de ZLM Tour.