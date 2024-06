Chris Froome gaat helemaal los over 'fenomeen' Remco Evenepoel en zegt waarom hij hem geen Tour-tips moet geven

Remco Evenepoel droomt er van om één keer in zijn carrière te doen wat Chris Froome al vier keer kon: de Tour winnen. Tips? Die heeft Evenepoel niet nodig, stelt Froome.

De Brit heeft zich bij RTBF uitgelaten over Evenepoel. "Hij is een fenomeen. Wat hij tot nu toe al verwezenlijkt heeft, is absoluut ongelooflijk. Ik ben zeker dat hij nog veel gaat bereiken in de toekomst." Froome reed in de Dauphiné samen met Evenepoel in het peloton. "In de Dauphiné heeft hij de tegenstand vernietigt in de tijdrit."

Nadien liep het minder goed. "Hij stond zo goed gepositioneerd in het algemeen klassement. Jammer genoeg had hij in de bergen niet de beste benen, maar ik denk dat we hem zeker niet moeten afschrijven voor de Tour. Wat er ook gebeurt, hij zal zich in de Tour wel in de debatten mengen." Misschien kan Froome hem tips geven...

Logische uitleg van Froome over de Tour

"Ik moet hem geen advies geven, hij doet het goed", is zijn antwoord hierop. De Tour duurt drie weken, je moet dus tijdsverlies beperken op moeilijke dagen en tijd nemen als de benen goed zijn." Een logische redenering. De druk vanuit België zal wel groot zijn op Evenepoel, want ons land verlangt al lang naar nog eens een Tourwinnaar.

"Persoonlijk denk ik dat de druk van buitenaf niet groter kan zijn dan de druk die we onszelf als renners opleggen. Het belangrijkste is hoe je je van binnen voelt", besluit Froome.