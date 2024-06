Door hun natuurlijke connectie kan hij het weten: ploegmaat zegt waar Thibau Nys zo ongelooflijk sterk in is

Wat een topseizoen maakt Thibau Nys mee. Eén van zijn ploegmaats houdt zich niet in met zijn lof voor de 21-jarige Belg.

Bij Lidl-Trek zien ze dat het goed is. Of het nu in Hongarije, Noorwegen of Zwitserland is: als Thibau Nys aan de start staat, knalt hij wel eens naar de overwinning. Onlangs reed ook de jonge Tsjech Mathias Vacek nog aan zijn zijde. Die mag deze week focussen op zijn eigen kansen in de Baloise Belgium Tour en sprak met In De Leiderstrui.

"We hebben een natuurlijke connectie, ik en Thibau", zegt Vacek, die maar net iets ouder is dan Nys. "We zijn niet competitief richting elkaar. Ik ben altijd blij voor hem, ook weer toen hij in de Ronde van Zwitserland won. Als we samen zijn, zijn we altijd heel gemotiveerd om er het beste van te maken", vertelt zijn teamgenoot.

Thibau Nys is een heel goede leider

Ze kunnen vaak situaties goed inschatten en dat helpt om tot puike prestaties te komen. "We kennen elkaars limieten goed, dus kunnen onze plannen vaak goed tot uiting brengen. Dat is heel fijn. Thibau is mentaal heel sterk en hij is een heel goede leider", benoemt Vacek wat Thibau Nys nu zo'n goede wielrenner maakt.

"Op zijn leeftijd doet hij steeds meer ervaring op, maar hij is al heel goed en beschikt altijd over een gezonde dosis vertrouwen."