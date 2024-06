Eén lichtpunt in bange dagen, dat belooft voor de Tour: "Godzijdank dat Visma-Lease a Bike hem heeft laten tekenen"

Het zijn in vele opzichten bange dagen voor Visma-Lease a Bike. Eén lichtpunt is onmiskenbaar en dat is het topseizoen dat Matteo Jorgenson doormaakt. De Amerikaan zou ook in de Tour wel eens hele mooie dingen kunnen laten zien.

Ex-renner Christian Vandevelde beoordeelt zijn landgenoot in Beyond the Podium, de podcast van NBC Sports. "Hij wint elke dag aan vertrouwen. Elke koers ontdekt hij het onbekende. Hij is nooit zo ver geraakt in Parijs-Nice, hij heeft nog nooit de capaciteiten gehad om een eendagskoers te winnen." Een godsgeschenk voor zijn ploeg.

"Godzijdank dat Visma-Lease a Bike hem heeft laten tekenen. Er waren veel vraagtekens rond zijn overstap. Wanneer ga je de kans krijgen om kopman te zijn, hoe ga je je eigen kans kunnen gaan? Wel, hij rijdt het beste seizoen waar we konden om vragen. En we zijn nog maar halfweg. Laten we zien wat er in de Tour gebeurt."

Sterk plan B achter Vingegaard

Daar zal Visma-Lease a Bike uiteraard de kaart trekken van Jonas Vingegaard als het ook maar enigszins kan. Geraakt de Deen niet topfit, dan heeft de geel-zwarte formatie met Jorgenson nog altijd een sterke renner achter de hand. "Hij is veel volwassener dan zijn leeftijd, dat was al zo bij Movistar", spreekt Vandevelde vol lovende woorden.

"En nu met de steun van Visma-Lease a Bike is hij veel gelukkiger, bijvoorbeeld door het feit dat hij niet alleen op hoogtestage moet. Niemand weet hoe ver hij kan geraken."