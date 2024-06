Jasper Philipsen is er heel blij van geworden en reageert op het nieuws over Mathieu van der Poel

Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel: heel binnenkort zal die tandem weer uitgespeeld kunnen worden bij Alpecin-Deceuninck in de Tour. Tot grote tevredenheid van Philipsen zelf.

Jasper Philipsen sprak onlangs de verzamelde pers toe over de vooruitzichten voor de Tour. In De Leiderstrui meldt wat de 'Vlam van Ham' zoal te vertellen had. "We hebben wel wat sprinttrainingen gedaan. Dat is goed verlopen, dus ik denk dat er geen verrassingen zijn." Al geraakte wel al iets bekend waar Philipsen van opkeek.

"Een grotere verrassing voor mij was dat Mathieu zijn programma ook dit jaar via de Tour gaat, dus daar was ik heel tevreden mee. Als je ziet hoe succesvol dat vorig jaar verliep, dan zie je dat we hem weer heel goed kunnen gebruiken." Philipsen was toen maar liefst vier keer aan het feest, vaak na een lead-out van Van der Poel.

Van der Poel lonkt ook naar eigen succes

In de vorige editie van de Tour de France was Van der Poel zelf wel niet goed genoeg om voor eigen ritsucces te gaan. Net daarom zal de wereldkampioen er wellicht gebrand op zijn om ook eens zelf te oogsten. En dan is het de vraag of hij werkelijk elke keer aan de bak zal moeten in de sprinttrein van Alpecin-Deceuninck of toch eens past.

"Dat moet nog besproken worden. Waar hij kan, gaat hij zeker zijn best doen. Vorig jaar zijn er ook ritten geweest waarin hij zich niet gemoeid heeft, dus dat moet besproken worden."