Jonge talenten blijven het doen: Soudal Quick-Step nog maar eens aan het feest, Belg van Lotto Dstny blijft in het roze

De jonge talenten van Soudal Quick-Step en Lotto Dstny blijven zich keer op keer bewijzen. Dat is voorlopig het verhaal van de Giro Next Gen.

Paul Magnier heeft op profniveau al twee keer kunnen winnen. Het mag dan ook niet verbazen dat hij in zijn specialiteit bij de beteren is onder zijn generatiegenoten in de Giro Next Gen, de vroegere Baby Giro. De sprinter van Soudal Quick-Step had in de tweede rit al raak geschoten. Een paar dagen later was het weer prijs.

De etappe van Pertusio naar Borgomanero mondde na 139 kilometer uit in een massasprint. Bij de opleidingsploeg van Soudal Quick-Step zagen ze hun kans schoon om Magnier opnieuw uit te spelen. De 20-jarige Fransman rekende in de sprint af met zijn concurrenten Tim Torn Teutenberg en Andrea D'Amato.

Dat de rit eindigde op een sprint, betekende ook dat de leidersplaats van Jarno Widar niet in het gevaar kwam. De Belg van Lotto Dstny had in de derde rit, de eerste bergrit in deze rittenkoers, de macht gegrepen. Widar heeft in het algemene klassement nog altijd 34 seconden voorsprong op eerste belager Mathys Rondel.