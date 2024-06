Het is ondertussen al lang geen toeval meer: rastalent laat Soudal Quick-Step opnieuw feesten met knappe dubbelslag

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Op een gegeven moment is het echt geen toeval meer. Soudal Quick-Step is ermee bezig het rastalent Paul Magnier volledig te laten ontbolsteren.

De ploeg van Patrick Lefevere plukte hem weg bij Trinity Racing en zijn eerste jaar op het WorldTour-niveau staat bol van de veelbelovende prestaties. De 20-jarige Fransman zit al aan zijn vierde overwinning van het seizoen na het winnen van de tweede etappe in de Giro d'Italia Next Gen, of wat ze vroeger de Baby Giro noemden.

Daar waren ze gisteren begonnen met een korte tijdrit. De vierde plaats van Magnier in het werk tegen de klok bood al perspectieven. Soudal Quick-Step trok een dag later ook zijn kaart in een rit in lijn van Aymaville naar Saint-Vincent, met na 105 kilometer koers een groepssprint met ruim vijftig man als ultieme ontknoping.

Soudal Quick-Step feest dubbel dankzij boni's

De opleidingsploeg van Soudal Quick-Step bracht Magnier in positie en vervolgens lukte het hem om het ook af te maken. De Italiaan Lorenzo Conforti en de Sloveen - ze hebben er weer eentje gevonden bij UAE - moesten het onderspit delven in de sprint. maar maakten de top 3 compleet. Waarna het kijken was naar de boni's.

Die helpen Magnier om er een dubbelslag van te maken en ook aan de leiding te gaan in het algemene klassement. Met op de tweede plaats zelfs nog een andere renner van de opleidingsploeg van Soudal Quick-Step, de Italiaan Raccagni Noviero. Het verschil tussen beide talenten is in de stand zeven seconden.

Talent Soudal Quick-Step in roze trui

De Zweed Söderqvist van Lidl-Trek is derde op veertien seconden van de leider. Het zal dus wel Magnier zijn die dinsdag in de roze trui vertrekt. Hij staat overigens ook aan de leiding in het puntenklassement.