Rennersvakbond spreekt zich uit over voorwaarden voor de vrouw die in volle koers met pet naar Van der Poel gooide

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel is vertrouwd met gedrag van publiek dat te ver gaat. Dat een vrouw een pet naar zijn wiel gooide in volle koers, was toch één van de meest opmerkelijke verhalen uit het voorjaar.

Het gebeurde tijdens Parijs-Roubaix. De Franse rennersvakbond UNCP diende klacht in tegen de vrouw, maar is na onderling overleg bereid om die te laten vallen als enkele voorwaarden vervuld worden. Ze moet haar actie erkennen, als vrijwilliger aan de slag gaan bij 'De Vrienden van Parijs-Roubaix' en meewerken aan een campagne. Adam Hansen, de voorzitter van de internationale rennersvakbond CPA, heeft zich nu over dit voorstel uitgesproken bij VELO. "Ik denk dat het fair is", zegt de 43-jarige Australiër, die tijdens zijn eigen actieve carrière voor Lotto reed. "En ik moet het niet eens zijn met de Franse associatie enkel omdat die lid is van de CPA." CPA vraagt respect voor renners Hansen vindt het dus zeker en vast een acceptabel voorstel vanuit de wielerwereld naar de vrouw toe. "Het is onze manier om te tonen aan het publiek dat de renners gerespecteerd moeten worden. Het mooie aan de sport is dat de mensen dicht bij de renners kunnen komen, maar tegelijkertijd moeten ze respect tonen." Met die campagne rond het gedrag van supporters bij wielerwedstrijden kan er ook een duidelijk teken gegeven worden. "We moeten een signaal geven naar andere toeschouwers en fans om van de renners af te blijven."