Soudal Quick-Step kan geluk niet op met indrukwekkend talent: hij zegt zelf wat nu het volgende grote doel is

Wat zijn ze bij Soudal Quick-Step blij dat ze hem hebben kunnen strikken. En terecht. Het jonge talent Paul Magnier maakt op zijn twintigste al het mooie weer.

De talentvolle Fransman heeft al twee keer kunnen winnen bij de profs. Sinds eind mei strijdt hij vooral tegen zijn generatiegenoten, eerst in de Vredeskoers en nu in de Giro Next Gen. Het is wel duidelijk dat ze hem daar in de sprints weinig in de weg kunnen leggen. In die Giro heeft hij al twee keer de handen in de lucht kunnen steken.

Door die prestaties zit Magnier ook stevig in de rode puntentrui. "Ik heb ook meegedaan aan een tussensprint om nog een grotere voorsprong te hebben in het puntenklassement", zegt hij in het flashinterview na de vierde etappe in de Giro Next Gen. "En ik heb nu een tweede ritzege beet." Het ziet er dus goed uit wat dat betreft.

Talent Soudal Quick-Step stevig in puntentrui

Er is dus helemaal geen reden om zich nog weg te steken. "De rode trui mee naar huis nemen is normaal nu wel een doel." Halfweg de rittenkoers heeft Magnier al 96 punten verzameld. Dat zijn er beduidend meer dan de Duitser Teutenberg, zijn eerste belager, die het met 47 punten moet stellen. Er zijn nog vier ritten te gaan.

"En nu op naar een derde ritzege? Misschien draaien we de rollen wel om en krijgt mijn sterke lead-out de kans om zelf te winnen", is Magnier onbaatzuchtig.