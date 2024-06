Thijs Zonneveld legt uit: het schokkende incident dat de gunfactor van UAE in de Tour de France in gevaar brengt

Om de Tour te winnen heb je best ook een streepje voor bij andere teams. Zonneveld denkt dat UAE geen hoge gunfactor zal hebben. Zeker niet bij Visma-Lease a Bike.

Het heeft allemaal te maken met een incident in de vierde etappe van de Ronde van Zwitserland. UAE-renner Isaac del Toro sleurde Wilco Kelderman mee in een valpartij. Zonde voor de Nederlander, want die had een kans om een gooi naar geel te doen. Analist Thijs Zonneveld bespreekt het incident in de podcast In Het Wiel.

"Del Toro werd snel teruggebracht door iemand van UAE, want bij hem mankeerde er niets aan zijn fiets." Kelderman had blijkbaar wel wat problemen met zijn fiets. "Kelderman moest in de achtervolging. Ik gok dat hij ongeveer een minuut achter lag. Hij moet iedereen in zijn eentje oprapen." Daar maakte hij ook werk van.

Geen fatsoen bij UAE

"Ik snap ook niet heel goed waarom bijvoorbeeld Tulett niet op 'm wachtte. Maar goed, hij rijdt tussen allerlei renners door. Voor hij terug is bij de kopgroep, gaat nota bene fucking UAE weer op kop rijden om 'm de nek om te draaien. Ik vond het zo stijlloos! Zo lelijk dat UAE niet het fatsoen had om één of twee minuten langer te wachten."

Het irriteert Zonneveld duidelijk. "Dat ze hem doen vallen en dan nog een schop erbij uitdelen door hem niet te laten terugkeren... Laat die gast achterin de groep aansluiten en ga dan rijden. Het zit er dik in dat Yates alsnog Kelderman eraf rijdt en ze bij UAE alsnog die etappe winnen. Maar dat het wel stijlvol is."

Domme zet met het oog op de Tour

Thijs Zonneveld waarschuwt UAE dat dit wel eens gevolgen kan hebben voor de verhoudingen tijdens de Tour de France. "Dit gaat zijn consequenties hebben voor de wedstrijden die komen, vooral voor de Tour. Het was strategisch heel dom van de ploegleiding van UAE."