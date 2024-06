Ex-trainer Soudal Quick-Step heeft waarschuwing in huis voor Merckx en laat zich uit over kansen Cavendish in de Tour

Volgens een ex-trainer van Soudal Quick-Step hoeft Eddy Merckx nog niet zo zeker te zijn dat hij mederecordhouder gaat blijven qua aantal ritzeges in de Tour. Merckx en Cavendish hebben er nu allebei 34. Cav gaat binnen enkele weken voor nummer 35.

Vasilis Anastopoulos werkte in het verleden bij Soudal Quick-Step, maar begeleidt nu Mark Cavendish bij Astana. De Griek vertelt aan VELO dat het niet uitgesloten is dat Cav alleen recordhouder van het aantal Tourritzeges wordt."Als de volgende weken verlopen volgens plan, is alles mogelijk in de Tour de France."

Nochtans heeft de sprinter geen heel gemakkelijke periode achter de rug. De Brit won dit jaar nog maar twee koersen. "De dingen gingen een tijdje niet naar wens voor Cav, maar dat hebben we nu achter ons gelaten. Ik ga geen voorspellingen doen. Ik ga niet zeggen dat de kans op een ritzege 60%, 70% of wat dan ook is."

Cavendish kan ervaring gebruiken

De trainer weet welke arbeid er nog geleverd gaat worden de komende weken en wat op basis hiervan verwacht mag worden. "Als Mark aan de start van de Tour komt in de conditie die we van hem verwachten, is alles mogelijk. Waarom niet? In een zware koers als de Tour de France moet je al je ervaring gebruiken."

Het is op dat vlak dat Cavendish misschien nog het verschil kan maken met andere sprinters. "Het gaat niet alleen maar om kracht en absolute snelheid. Ok, Mark is oud, hij is 39. Maar hij heeft de ervaring en zijn leadout Morkov is de beste die er is."