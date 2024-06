Valt een Tour-deelname van Van Aert wel toe te juichen? Jan Bakelants zet Wout stevig met de voeten op de grond

Jan Bakelants is een goede vriend van Wout van Aert, maar zal ook altijd eerlijk tegen hem zijn. Bakelants trekt de haalbaarheid van één van de doelen van Van Aert in twijfel.

Het is geen geheim dat de Olympische Spelen het volgende grote doel zijn van Wout van Aert. Hij rijdt in Parijs in principe de wegrit en de tijdrit. Ondertussen staan de sterren steeds gunstiger voor een Tour de France-deelname. Alleen is het de vraag of het een goede zaak is om in aanloop naar de Spelen de Tour te rijden.

Wieler Revue legt die stelling voor aan Jan Bakelants. "Voor de tijdrit is het zeker geen goede voorbereiding, voor de wegrit wel", is de mening van de voormalig profwielrenner. Dat zou dan ook zo zijn gevolgen hebben voor Van Aert. "Ik geef hem één procent kans een gouden medaille te halen op de tijdrit", klinkt het.

Dat is wel bitter weinig. Al is Van Aert volgens Bakelants ook wel realistisch genoeg om dat te beseffen. "Ik denk dat Wout een doel maakt van de wegrit, en in de tijdrit een medaille kan halen, de bronzen. Maar olympisch goud is in die tijdrit quasi-uitgesloten."