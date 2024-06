Zou dat écht kloppen?! Jan Bakelants komt met ferm standpunt op de proppen over Mathieu van der Poel

Jan Bakelants durft al eens een standpunt in te nemen dat je elders niet hoort. Mathieu van der Poel rijdt binnenkort de Tour, maar zal volgens Bakelants niet wakker liggen van zijn prestaties daar.

Door de deelname van de Nederlander aan de Tour de France, zal hij in drie weken tijd veel meer koersdagen in de benen hebben zitten dan op dit moment het geval is in het hele seizoen. Met indrukwekkende overwinningen in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix is dat seizoen hoe dan ook al meer dan geslaagd.

"Mathieu is Mathieu. Door de resultaten van het laatste jaar kan ik me voorstellen dat-ie geen druk kent, iets waar hij sowieso al geen last van lijkt te hebben." Voor velen is de Tour dé koers van het jaar, bij Van der Poel ligt dat anders. Die gaat zich van de Tour allicht niet heel veel aantrekken", zegt Bakelants zelfs aan Wieler Revue.

© photonews

"Al zou rit één op papier iets zijn wat hij kan winnen in de sprint en dan is er nog die gravelrit natuurlijk. Daar zal hij zeker z'n zinnen op gezet hebben." We durven inderdaad wel aannemen dat Mathieu van der Poel nu toch eens zal willen toeslaan, nadat het al een Tour de France zonder ritzege was voor hem persoonlijk in 2023.

"Hij zal wel een paar dagen uitkiezen, maar heeft vooral Parijs in het achterhoofd", wijst Bakelants ook wel terecht naar de Olympische Spelen. Maar eerst dus die Tour de France. Mathieu van der Poel zal niet enkel zelf op een paar kansen mikken, maar zal ook wel in enkele sprintersritten leadout voor Jasper Philipsen spelen.