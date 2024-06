Renner uit de koers gezet: "Ik verwacht een verontschuldiging van de UCI"

De derde rit van de Ronde van Slovenië ging van Ljubljana naar Nova Gorica over 160 kilometer. De afdaling van de laatste heuvel van de dag zorgde voor het verschil.

Giovanni Aleotti ging ervandoor en had aan de finish 11 seconden voorsprong op een groep van 12 achtervolgers. Kulset werd tiende, maar de wedstrijdjury haalde hem uit koers.

De Noor had volgens de wedstrijdjury op zijn bovenbuis, met de armen op zijn stuur, gekoerst. De zorgenaamde ‘supertuck’-houding.

“Gisteren kreeg ik een DSQ na de finish voor de manier waarop ik in de laatste afdaling reed”, aldus de Noor op X. “Ik ken de regels en ik heb niets verkeerd gedaan. Ik heb de bovenbuis nooit aangeraakt en mijn onderarmen/borst als steunpunt gebruikt.”

“De commissarissen gaven toe dat ze de regels niet kenden, maar wilden nog steeds de verkeerde beslissing niet wijzigen. Ik mag uiteraard niet starten vandaag, maar ik zou graag een verontschuldiging willen van de UCI en voorkomen dat iemand anders in de toekomst ten onrechte gediskwalificeerd wordt.”

So, yesterday I got dsq after the finish in @TourOfSlovenia for the way I rode in the last decent. I know the rules - and I did nothing wrong. I never touched the top tube, or used forearms/chest as point of support. pic.twitter.com/rP76yLJWw6