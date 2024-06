Trainer van Jonas Vingegaard formeel over vergelijking met blessure van Tadej Pogacar

Jonas Vingegaard is druk in de weer om de start van de Tour de France te halen. Trainer Tim Heemskerk volgt de situatie op de voet op.

Jonas Vingegaard kwam in de Ronde van het Baskenland zwaar ten val en moest langer dan voorzien in het ziekenhuis blijven door een klaplong.

Ondertussen bereidt de Deen zich in ijltempo voor op de Tour de France, al is er nog altijd geen beslissing genomen of Vingegaard effectief zal starten in het Italiaanse Firenze.

De start halen is volgens trainer Tim Heemskerk op zich geen probleem, maar het is wel uitkijken met welk niveau je er staat. Als hij niet honderd procent voor de overwinning kan gaan, dan zal Vingegaard normaal passen.

“We bereiden hem zo goed mogelijk voor, maar dat doen we zonder bevestiging uit de koers. Is hij meteen klaar en zal hij van daaruit verbeteren? Of is z'n niveau bij de start nog niet goed genoeg? Ik kan het niet zeggen”, klinkt het bij Heemskerk in Vélo.

Pogacar

De vergelijking met de polsbreuk van vorig jaar van Tadej Pogacar wordt snel gemaakt, maar volgens Heemskerk gaat dit helemaal niet op. Vingegaard moet het hebben van zijn uithoudingsvermogen. “Als we doen wat we moeten doen, dan ben ik er niet zo bang voor dat hij gedurende de Tour minder zal worden, zoals Pogacar dat deed. Ze hebben een andere fysiologie.”

Alles wordt dag per dag bekeken. “We bekijken het echter dag voor dag. De blessures van Jonas gingen niet om een gebroken pols of vinger, het was veel erger. Het zijn bovendien twee verschillende atleten, dus we gaan zo goed mogelijk trainen en dan gaan we het wel zien.”