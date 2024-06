Belgische teams boven! Nederlander schittert, Belg Jarno Widar (Lotto Dstny) nog roze trui en droomt van het ultieme

De Belgische teams liggen boven in een koers die bol staat van het talent. Voor Jarno Widar van Lotto Dstny wacht mogelijk het ultieme: het winnen van de Giro Next Gen.

Die droom is nu echt niet meer veraf. Jarno Widar is al dagenlang de roze trui, oftewel de leider in de Giro Next Gen, de koers die vroeger de Baby Giro heette. Ook in de voorlaatste etappe is het 18-jarige talent uit het Development Team van Lotto Dstny in de groep der favorieten geëindigd. Weer wat dichter bij de eindzege.

Want het betekent dat onze jonge landgenoot met een riante bonus aan de slotetappe zal kunnen beginnen. Hij heeft nog altijd een voorsprong van 52 seconden op de Spanjaard Pablo Torres en van 58 seconden op de Fransman Mathys Rondel. Nog één goede dag en dan zou dat wel eens kunnen volstaan voor Widar.

Huub Artz wins #GiroNextGen stage 7 from the early breakaway until the summit finish of Zocca

Het is lang niet enkel Lotto Dstny dat België knap vertegenwoordigt als wielerland. Er waren ook al de ritzeges van Paul Magnier voor Soudal Quick-Step en in de zevende etappe met aankomst in Zocca was Wanty-ReUz-Technord aan het feest. Daar zorgde de 22-jarige Nederlander Huub Artz voor met een succesvolle solo.

Aan de meet had Artz een voorgift van 25 seconden op zijn eerste achtervolger. Wanty-ReUz-Technord is de opleidingsploeg van Intermarché-Wanty. Niets dan succes dus voor de vertegenwoordigers van de Lage Landen. Nu is het nog afwachten of dit ook op de allerlaatste dag het geval zal zijn.