Duidelijke inschatting over Wout van Aert: keuze van Belg van Visma-Lease a Bike zet ook de rest aan het denken

Wout van Aert zet eens te meer de rest aan het denken met zijn eigen keuzes. Bij Visma-Lease a Bike weten ze ook wel dat er niet slechts één weg naar Rome leidt.

Er zijn meerdere manieren om bijvoorbeeld terug in koers te komen na een lange afwezigheid. Wout van Aert moest er door, net zoals dat het geval was voor Wilco Kelderman. De Nederlander stond drie maanden aan de kant door een valpartij in Parijs-Nice, maar rijdt nu wel een verdienstelijke Ronde van Zwitserland.

"Het was een lange periode", blikt Kelderman terug bij In De Leiderstrui. "Misschien had ik net als Wout van Aert in Noorwegen kunnen gaan koersen, maar ik heb ervoor gekozen om een hoogtestage te doen met de groep en dan hier te beginnen." Kelderman doet het dus op een andere manier en het blijkt dat het zo ook kan.

Kelderman houdt zich klaar

"Op hoogte ging het al goed, daar heb ik alles mee kunnen doen." Zijn Ronde van Zwitserland, met een vierde plek in rit 7 en een voorlopige tiende plek in het klassement, ligt in het verlengde hiervan. Zo komt Kelderman ook weer in aanmerking voor de Tour de France. Al durft hij zelf niet uit te spreken of hij daar effectief heen gaat.

"Ik weet het nog niet. Het ligt eraan wat ze gaan beslissen, of Jonas Vingegaard goed genoeg is om naar de Tour te gaan. Voor Wout geldt hetzelfde, maar ik denk dat ze wel op de goede weg zijn", ziet de klimmer het toch positief in voor zijn twee ploegmaats die op hoogtestage in Tignes hard werken om klaar te geraken voor de Tour.