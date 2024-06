Jasper Philipsen heeft een duidelijke doelstelling voor de Tour de France

In de Belgium Tour was er op zondag de slotetappe in Brussel. Het werd de kroniek van een aangekondigde massasprint. Tim Merlier klopte Jasper Philipsen en pakte zo zijn tweede dagzege deze week. Voor Philipsen werd het een week met gemengde gevoelens.

Jasper Philipsen werd tweede in de laatste etappe in Brussel, maar in Scherpenheuvel wist hij wél te winnen. "Vandaag had ik graag gewonnen, maar ik moet eerlijk zijn: Tim Merlier was vandaag sneller dan mij."

Toch zijn er ook positieve zaken te onthouden, onder meer over de lead-out: "Op zich zit alles goed richting Tour de France. Iedereen weet wat hij moet doen, we hebben de lead-out drie keer op de rails gekregen en ons ding kunnen doen."

"Het is nu aan mij om op mijn beste niveau te raken. Een rode puntentrui trekt niet op een groene, maar het is het doel deze zomer om groen te halen. Daar gaan we ons best voor doen", aldus Philipsen in het flash-interview.

BK ook een doelstelling voor Philipsen

Maar voor de Tour de France is er natuurlijk ook nog het Belgisch kampioenschap: "Daar ga je altijd om te winnen. We hebben een goede en sterke ploeg in de breedte. Ik hoop dat ik dan in goede vorm ben voor mijn team."

In de Tour de France komt er bij dat sterkte team in de breedte dan ook nog eens Mathieu van der Poel bij. Dat zou voldoende moeten zijn voor De Vlam van Ham om mooie resultaten neer te zetten in La Grande Boucle.