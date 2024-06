Sterke beer uit het peloton maakt ongelooflijk veel indruk op Belgische bodem: "Het was zoals Van der Poel"

Ook een sterke beer kan al eens afzien, zeker wanneer die met een tegenstander à la Van der Poel geconfronteerd wordt. In de Baloise Belgium Tour zijn er twee sterke beren die voor het klassement strijden.

Dat zijn Soren Waerenskjold en Mathias Vacek, de ene te herkennen aan zijn paarse leiderstrui en de andere aan de gele trui van beste jongere. Waerenskjold moest in de rit van en naar Durbuy zichtbaar diep gaan om Vacek bij te benen. Dat lukte uiteindelijk, maar die laatste had tussendoor wel bonificatieseconden gesprokkeld.

In het flashinterview kreeg Waerenskjold de vraag of het niet mogelijk was om Vacek te volgen wanneer die zijn aanval plaatste. "Neen. Het was zoals Van der Poel vorig jaar: hij was een klasse apart." Een verwijzing naar de Baloise Belgium Tour van 2023: Van der Poel soleerde toen naar ritwinst in Durbuy en zou de eindzege pakken.

Unieke kans door afwezigheid Van der Poel

Van der Poel doet deze keer niet mee en dus ligt er een unieke kans voor Waerenskjold, die vorig jaar al tweede werd in de Baloise Belgium Tour. Al moet de man van Uno-X het wel opnieuw opnemen tegen een tegenstander van formaat in de persoon van Mathias Vacek, de talentvolle Tsjech van Lidl-Trek.

"Ik weeg meer dan 90 kilogram. Als het vlot gaat, push ik al 500-600 watt op die klimmetjes. Als hij vertrekt, moet ik naar 1000-1100 watt gaan. Dat is gewoon niet mogelijk na vier uur koers", is de uitleg van de leider in de koers. Die heeft na vier etappes nog een voorsprong van amper twee secondjes in het algemene klassement.

Duel Waerenskjold-Vacek in Brussel

Spanning troef dus. De beslissing om de eindzege valt in de traditionele slotetappe van en naar Brussel. Afspraak dus in de Belgische hoofdstad.