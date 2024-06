Philipsen over grote kwaliteit van Van der Poel "Nog maar zelden gezien"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel vormen bij Alpecin-Deceuninck een koningskoppel. De Belg kent de wereldkampioen dan ook door en door.

Mathieu van der Poel hielp Jasper Philipsen vorig jaar aan vier ritzeges en de groene trui in de Tour vorig jaar. Dit jaar knapte Van der Poel veel werk op voor Philipsen in de finale van Milaan-Sanremo. De Belg maakte het af in de sprint.

De twee vormen bij Alpecin-Deceuninck een koningskoppel. Philipsen kent Van der Poel dan ook goed. "Ik heb Mathieu nog maar zelden gespannen gezien. De laatste jaren verloopt alles vrij goed voor hem en hij neemt het ook zoals het komt", zegt Philipsen bij Wieler Revue.

Philipsen over mindere periodes Van der Poel

"Van nervositeit is er bij hem niet veel te merken, vind ik", stelt Philipsen. Maar ook bij Van der Poel loopt niet alles van een leien dakje en zijn er mindere periodes. "Ik heb die periodes ook meegemaakt."

"In de Tour van twee jaar geleden draaide het voor geen meter voor Mathieu. Het voorval op het WK in Australië en zijn rugproblemen na de val op de Spelen", stelt Philipsen.

"Het is heus niet allemaal van een leien dakje gelopen voor hem en toen merkte ik wel dat hij niet goed in z’n vel zit. Maar daar is momenteel gelukkig geen sprake van", besluit de sprinter van Alpecin-Deceuninck nog.